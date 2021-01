Eerste WK bij elite grote meevaller voor Suzanne Verhoeven: "Je wilt je bewijzen, ik denk dat ik dat zeker gedaan heb"

Een opsteker in het Belgische kamp was de prestatie van Suzanne Verhoeven. Zij reed op haar 24ste voor het eerst op een WK bij de dames elite. Verhoeven was zelfs lang de tweede Belgische in koers. Franck ging haar nog wel voorbij, maar dat kon het goede gevoel niet temperen.

Van cruciaal belang in Oostende is om een goede start te nemen en dat deed Verhoeven. "Ik was goed mee. Ik stond pas op de vierde rij, maar reed toch rond plek vijftien ofzo het veld in. Ik ben nog een paar plekken verloren aan betere rensters. In de laatste ronde voelde ik dat ik moe aan het worden was en af en toe een foutje maakte. Daardoor verlies ik nog twee plekken. Dat is jammer, maar ik kan heel tevreden terugblikken."

Met een top twintig heeft Verhoeven een resultaat beet waar ze wel mee thuis mag komen. "Dat ik negentiende word in mijn eerste WK bij de elite, is natuurlijk super." De passages aan de zee leverden prachtige beelden op, maar hoe was het om daar te rijden? "Oh, heel zwaar. Je had daar wind op kop. Het was echt stoempen. Je kon nergens echt recupereren. Aan de Hippodroom was het dan weer schuiven."

LANGE LOOPPASSAGES

Over haar favoriete gedeelte moest Verhoeven niet lang nadenken. "Wat mij het beste lag, was het zand. Omdat ik heel goed kan lopen en dat speelde in mijn voordeel. Het waren lange looppassages. Voor mij is dat beter dan dat het rijden is."

Verhoeven stond ons na afloop vlot te woord, terwijl Cant enkele meters verder stond te bibberen van de kou. "Dat was niet zo goed, ik weet niet wat er gebeurd is. Tijdens de wedstrijd had ik het niet echt koud." De grootste uitdaging voor Verhoeven was misschien wel het mentale. "Ik had heel veel zenuwen. Het is uw eerste WK, je wilt je toch een beetje bewijzen. Ik denk dat ik dat zeker gedaan heb. Dat smaakt naar meer."

NAAR AMERIKA?

Tijdens de koers had ze hier wel geen last van. "Tijdens de wedstrijd is het volledige focus en dan zijn die zenuwen weg." En nu op naar het volgende WK? "Hopelijk, maar dat is in Amerika. Het is lastiger om dan in de selectie te geraken. Maar we gaan hard werken deze zomer naar volgend seizoen toe en zien waar ik dan sta."