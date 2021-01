Geloof in en focus op zichzelf aan de basis van wereldtitel Fem van Empel: "Ik mag meer dan trots zijn op mezelf"

Fem van Empel heeft haar intrede in de beloftencategorie niet gemist. Ze demonstreerde haar potentieel op het grootste toneel, het WK. Dat is wel wat als 18-jarige en Van Empel was dan ook in de wolken met haar eerste wereldtitel in de koers.

Van Empel kon zelf maar moeilijk geloven wat ze net had gepresteerd. "Ik win in mijn eerste jaar bij de beloften meteen het WK, dat is echt ongelooflijk." Toeval was het wel niet. Het vertrouwen was aanwezig en van stress had ze geen last. "Ik wist dat mijn conditie goed was en ik was heel ontspannen voor de wedstrijd."

Ik heb mijn eigen wedstrijd gereden

Uitgaan van de eigen kracht, het is een methode die Van Empel wel lijkt te liggen. "Ik geloofde in mezelf. Ik heb mijn eigen wedstrijd gereden en ik heb niet naar de anderen gekeken." Een aanpak die rendeerde. "Ik mag meer dan trots zijn op mezelf.

In het moderne wielrennen zien we zeker bij de mannen vaak renners op jonge leeftijd al de stap zetten naar de profs. Misschien doet Van Empel dat wel bij de vrouwen? Het is immers weinigen gegeven om na amper twee jaar koersen al wereldkampioene te worden. "Ik ga niets forceren. Ik heb nog alle tijd en ik wil rustig groeien. Eerst en vooral ga ik genieten van mijn wereldtitel."