Van Aert en Van der Poel verdeelden de buit in eerste 6 WK-ontmoetingen bij profs: wie boekt een vierde triomf?

Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaan nog eens de degens kruisen op het WK veldrijden. Lang niet voor het eerst natuurlijk. Ook de voorbije zes jaar waren ze er beiden bij op het WK bij de profs. Drie keer won Van Aert, drie keer Van der Poel.

In 2015 was het voor het eerst dat ze het tegen mekaar opnamen voor een wereldtitel in het veld bij de profs. Van der Poel bouwt in Tabor een ruime voorsprong uit. Van Aert schiet ondanks een sterke remonte te kort. Van der Poel is de eerste van hen beiden die wereldkampioen kan worden bij de profs, maar de volgende jaren zou Van Aert uitgroeien tot dé WK-man.

Liefst drie jaar op rij was Van Aert de beste. Van Aert viert zijn eerste wereldtitel in eigen land, in Heusden-Zolder. Van der Poel wordt pas vijfde. Een jaar later in het Luxemburgse Bieles speelden lekke banden een grote rol. Van der Poel was wat dat betreft de grootste pechvogel. In 2018 is het ook in Valkenburg, in het hol van de leeuw, prijs voor Van Aert.

3-3

De overmacht van Van der Poel doorheen de veldritseizoenen wordt in 2019 eindelijk ook nog eens in de verf gezet op het WK. In het Deense Middelfart pakt Van der Poel zijn tweede wereldtitel. Nummer drie volgt in 2020 in Dubendorf. Na 200 meter is Van der Poel al de piste in. Van Aert is al blij dat hij na zijn revalidatie het WK kan rijden en eindigt vierde. Na zes duels is het dus 3-3. Wie pakt in Oostende zijn vierde wereldtitel?