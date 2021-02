Van der Poel sluit niet uit dat hij voor record gaat en bevestigt dat Spelen véél belangrijker voor hem zijn dan de Tour

Wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel heeft 'the day after' een persmoment gehouden om zijn toekomst te bespreken. De nabije toekomst en die op iets langere termijn, in de verschillende disciplines. Eén ding is zeker: met het WK veldrijden achter de rug zijn de Spelen nu het belangrijkst.

Mathieu van der Poel veroverde in Oostende zijn vierde wereldtitel in het veld. Zet hij de jacht in op de zeven wereldtitels van recordhouder Roger De Vlaeminck. "Dat is niet iets dat je vooraf als doel stelt. Je wilt 1 maal wereldkampioen worden en nadien groeit dat. Als dat record meer in zicht komt, kan dat wel een doel worden. Het is niet zo dat ik daar nu al mee bezig ben. Er is nog een lange weg te gaan."

Nog drie keer een WK winnen om op gelijke hoogte te komen, vier keer om alleen recordhouder te worden. "Ik ben trots op mijn vier titels en ga zeker nog enkele WK's doen. Ik hoop om zeker tot mijn dertigste top te zijn." Dus ook het WK van 2021 in Amerika gaat hij zeker rijden? "Ik heb er nog niet veel over nagedacht, maar ik denk wel dat ik dat ga doen, ja."

STAGE IN LIVIGNO

Even de focus op de rest van het huidige seizoen. Het is duidelijk dat de Olympische Spelen de prioriteit genieten. "De Spelen zijn voor mij veel belangrijker dan de Tour. Zoals de kalender er nu voor staat, ga ik drie Wereldbekermanches doen in het mountainbike. Ik ga dan nog op stage naar Livigno."

Om met de mountainbike te rijden. "De voorbereiding op de Tour ga ik op de mountainbike doen. Toen ik Nederlands kampioen werd op de weg, zat ik ook elke dag in Livigno op de mountainbike. De vorm is het belangrijkste en wisselen van fiets vormt voor mij geen probleem. De mountainbikeskills moeten wel beter worden."

OVERWOGEN DE TOUR TE SKIPPEN

Dat heeft Van der Poel zelf gemerkt. "Ik heb vorig jaar door corona maar twee à drie keer met de mountainbike gereden en mijn gevoel was niet hetzelfde dan voordien." Heeft hij dan overwogen om de Tour niet te rijden? "Ik heb dat overwogen, ja. Als ze mij zouden zeggen dat ik een betere kans heb om op de Spelen te winnen door de Tour over te slaan, zou ik dat doen."

© photonews

Het is vooral zijn ploeg Alpecin-Fenix die Van der Poel er in Frankrijk graag bij heeft. "Ik besef het belang van de Tour voor het team en voor de sponsor. Daar ben ik mij bewust van en af en toe moet je water bij de wijn doen. Ik heb al heel veel privileges. Eerst was het plan om de Tour volledig uit te rijden, maar het kan dat ik vroeger afstap om niets te riskeren met het oog op de Spelen."