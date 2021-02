Deceuninck-Quick.Step verkent drie weken vooraf de wegen van de Omloop: "Back where we belong"

Deceuninck-Quick.Step is een internationale topploeg die overal gaat om te winnen. Toch blijft het vooral sterk gelinkt aan de Vlaamse eendagskoersen. Een stempel waar het team zeker niet vanaf wil en waarom het ook zo veel werk steekt in de voorbereiding van die koersen.

De eerste koers uit die reeks wedstrijden is jaarlijks de Omloop Het Nieuwsblad. Na dertien jaar zonder zege in de Omloop liet Zdeněk Štybar de ploeg van Patrick Lefevere wel vieren in die bewuste wedstrijd in 2018. Dit jaar staat de Omloop op de kalender op 27 februari.

Dat is dus nog meer dan drie weken. Nog alle tijd om te gaan verkennen. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze dat op deze donderdag gedaan. Het deelde ook enkele foto's op sociale media. "Back where we belong", stond er bij geschreven. "Terug waar we thuishoren".

Op de foto's herkent u onder andere Tim Declercq, die dit seizoen weer een hele hoop werk op zijn schouders zal dragen. Afspraak op 27 februari of te zien of Deceuninck-Quick.Step de winnaar van de Omloop levert of niet.