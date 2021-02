Laura Verdonschot neemt belangrijke beslissing en komt dit seizoen niet meer in actie: "Uitslag op WK was abnormaal slecht"

Laura Verdonschot zal dit seizoen niet meer in actie komen. Ze zou haar lichaam te veel vermoeid hebben door een zwaar trainingsprogramma. "De voorbije weken werd het slechter en slechter", aldus Verdonschot.

Laura Verdonschot koos dit seizoen voor een zwaarder trainingsprogramma, maar veel positieve invloed op de resultaten heeft het niet gehad. Door de mindere resultaten van de voorbije weken beslist ze dan ook om haar seizoen stop te zetten en te focussen op volgend seizoen.

Bij Sporza geeft ze meer uitleg over haar beslissing. "Ik heb twee nachten wakker gelegen van het WK, want de uitslag was abnormaal slecht. Ik begon goed aan het seizoen, maar het werd slechter en slechter. Het was een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste beslissing om het seizoen nu te beëindigen", aldus Verdonschot.