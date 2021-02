Cant werd blij van de sneeuw maar kende zuur einde in Lille: "Zat met leegloper, denk dat ik bij beteren in koers was"

De energie die Sanne Cant uitstraalde in Lille, dat hadden we al even niet meer bij haar gezien. Je merkte gewoon dat ze goed was. Daarnaast waren het ook nog eens omstandigheden die haar goed lagen. Op die verdomde lekke band na dan.

Cant maakte de hele cross een prima indruk, maar moest in het slot plots Brand en Alvarado laten rijden. "Ik zat met een leegloper", gaf Cant een verklaring hiervoor bij Sporza. "Dat is best zuur. We waren de finale aan het rijden. In de post binnenrijden was volgens mij helemaal geen optie meer. Klote."

Het was dan nog het maximale eruit halen. Dat bleek dan niet meer te zijn dan een vierde plaats. "Ik moest proberen aan de aankomst te geraken. De overwinning zat er dan niet meer in. Ik hoopte nog derde te worden. Het was heel plezant geweest om nog eens op het podium te staan. Ik denk dat ik bij de beteren in koers was. Dan is het ambetant dat je het podium mist."

Het was lang geleden dat we in de sneeuw konden rijden

Op die laatste paar minuten na heeft Cant wel laten zien wat ze nog in haar mars heeft. "Ik heb mij echt geamuseerd. Ik zag deze ochtend de sneeuw en ik werd blij. Het was lang geleden dat we nog eens in de sneeuw konden rijden. Ik doe dat echt heel graag."