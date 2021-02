Voor het tweede jaar op rij geen Halle-Ingooigem

Ook in 2021 zal het peloton niet in actie komen tijdens Halle-Ingooigem (cat. 1.1). De wedstrijd wordt voor het tweede jaar op rij afgelast. Normaal gezien zou ze plaatsvinden op woensdag 16 juni maar de organisatoren willen geen risico's nemen met dus volledige afgelasting als gevolg.

"Halle-Ingooigem is een wedstrijd die het moet hebben van het vipgebeuren en het volkse karakter. Wij rekenen op zowat 1.500 vips en 1.000 andere genodigden in het wielercafé die deels onze koers bekostigen”, meldt de organisatie aan Sporza.

Met de financiële onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt is er beslist om de wedstrijd niet te laten doorgaan: "Het is nog helemaal niet duidelijk of wij die op 16 juni allemaal in de beste condities kunnen ontvangen. Vandaar onze beslissing om dit jaar niet te organiseren."

De zoektocht naar sponsors werd dit jaar, naast de coronacrisis, nog extra bemoeilijkt: "Er is dit jaar ook het Belgisch kampioenschap op de weg in het nabijgelegen Waregem. Ook zij vissen in dezelfde vijver wat betreft sponsors. In volle coronacrisis is het niet gemakkelijk mensen te motiveren om hun geldbeugel te openen", klinkt het bij de organisatie.

Feest

"We organiseerden vorig jaar zelf het BK in Anzegem. We mochten toen wel een aantal vips ontvangen, maar een waar volksfeest was dat toch niet. Halle-Ingooigem moet een heuse belevenis zijn zoals voorheen. Feesten zit nu eenmaal in ons DNA, maar tot op heden zijn de vooruitzichten nog steeds niet goed. Vandaar onze beslissing er een jaartje mee te kappen."

Titelverdediger

De afgelasting wil ook zeggen dat onze landgenoot Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) voor het tweede jaar op rij zijn titel niet zal kunnen verdedigen tijdens Halle-Ingooigem. Hij zal daarvoor nog een extra jaartje moeten wachten.