Alaphilippe stelt tijdens ontsnapping vast dat conditie goed is: "Wist dat het moeilijk zou worden, maar ik gaf alles"

Zo, Julian Alaphilippe had er in zijn eerste koersdag van het jaar wel zin in. Dat was gemakkelijk met het blote oog waar te nemen. Zijn versnellingen oogden snedig. Ook na ingerekend te worden kon de Fransman zelfs nog nuttig werk verrichten in de voorste gelederen van het peloton.

Het was weinig verrassend dat Alaphilippe een hoofdrol opeiste in de openingsetappe van de Ronde van de Provence. "We hadden een plan en dat was om iets te proberen na de eerste 100 kilometers van de etappe. Ik ging aan met 70 kilometer te gaan en beleefde een mooie dag vooraan in de koers." GOEDE BENEN Genoten heeft Alaphilippe dus zeker. Dat gebeurt automatisch als je je goed voelt. "De benen waren goed, ik verdeelde de arbeid met de twee andere renners voorin. Ook toen de kloof boven de minuut ging, wist ik dat het moeilijk zou worden, maar ik gaf alles." Alaphilippe werd wel teruggegrepen, maar zijn ploegmaat Ballerini maakte het dan af in de groepssprint. "Aan het eind van de dag ben ik tevreden over mijn conditie en hoe het voor ons is uitgedraaid."