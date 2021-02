Emotionele Hermans na winst in Eeklo: "Voorbije 6 maand van ene teleurstelling naar andere gegaan"

Het was wachten tot een van de laatste crossen van het seizoen, maar Quinten Hermans is erin geslaagd om een cross te winnen dit seizoen. In Eeklo was hij de beste voor Toon Aerts en Eli Iserbyt.

Hermans kon zijn tranen niet bedwingen aan de finish in Eeklo en viel zijn entourage in de armen. "Ik begon de teleurstellingen bijna te accepteren en dat is nooit goed", vertelt hij - nog steeds snikkend- voor de camera van VTM.

"Ik wil iedereen bedanken die achter de schermen in me is blijven geloven want ik had de hoop op goede resultaten bijna opgegeven, maar je ziet dat hard werken uiteindelijk toch loont", klinkt het.

Hermans had aan de start al een goed gevoel voor vandaag, maar dat betekent niets zegt hij zelf. "Het is niet de eerste keer dat ik me goed voelde en het er gewoon niet uitkomt, dus ik ben blij dat alles in de juiste plooi viel vandaag. Ik ben nog nooit zo emotioneel geweest na een koers maar ik ben het afgelopen half jaar van teleurstelling naar teleurstelling gegaan, dan doet dit extra deugd", besluit hij.

"Quinten was man van de koers"

Toon Aerts werd tweede op een tiental seconden en kon leven met zijn plaats achter Hermans. "Quinten was de man van de koers, hij bleef maar op kop rijden. Ik kwam er maar niet bij en heb het een halve ronde geprobeerd, maar dan viel ik zelf", was zijn analyse.