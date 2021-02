Iserbyt graait nog overwinning mee in seizoensslot, start van laatste Ethias Cross ontsierd door zware valpartij

In de laatste crossen van het seizoen is het een open strijd. Eli Iserbyt voelde zich in de Ethias Cross van Sint-Niklaas nog eens helemaal in zijn sas en liet de rest achter zich. De wedstrijd was begonnen in mineur met een schrikwekkende valpartij.

Zo'n start van een veldrit is altijd een spannend moment, maar zo hectisch als in Sint-Niklaas bij de mannen is zelden gezien. Het kwam meteen tot een zware valpartij. Onder andere Kamp, David van der Poel en Ferdinande gingen onderuit. De cross ging uiteraard toch verder en Van der Poel gaf wel de indruk oké te zijn. Toon Aerts, die voor de eerste schifting had gezorgd, was erbij toen zich een kopgroep van vier afscheidde. Met Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt kreeg hij een trio van Pauwels Sauzen-Bingoal mee. VERSNELLINGEN VAN AERTS EN ISERBYT De achtervolgers gaven zich nog niet gewonnen, integendeel. De kloof werd gedicht onder impuls van Van Kessel, die ook Van der Haar, Adams en Vandeputte er weer bij sleurde. Het was dan uitkijken naar de volgende versnellingen. Die kwamen vooral van Aerts en Iserbyt. Bij deze twee ging er ook het meeste kracht van uit. Zo waren ze even met hun tweeën op pad, maar ineens waren Sweeck, Vanthourenhout en Van Kessel daar terug. Sweeck nam zelfs even afstand. Iserbyt reed er naartoe... met Van Kessel in zijn wiel. Een vreemde actie in het kader van het ploegenspel, maar wel een goede gok, want Van Kessel kon het tempo niet blijven aanhouden. ISERBYT VERRASSEND STERK IN HET ZAND Na een verrassend goede zandpassage wist Iserbyt een kloofje uit te diepen en zo was die zeker van de overwinning. Voor de ereplaatsen was het nog niet beslist, want Sweeck zag Van Kessel, Vanthourenhout en Aerts terugkeren. Die laatste knokte zich nog naar de tweede plaats, voor Vanthourenhout.