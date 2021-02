José De Cauwer & co gaan los: "In Roubaix kunnen we van Wout en Mathieu stoten zien die we in geen jaren gezien hebben" en "Nee, dat is niet normaal"

Wout Van Aert en Mathieu Van Der Poel passen voor het openingsweekend. Een logische keuze menen de analisten na een drukke crosswinter.

"Het is ook niet nieuw dat die twee toppers het openingsweekend laten schieten", is José De Cauwer helder in De Tribune. "We hebben in het verleden ook Sagan gekend die het openingsweekend oversloeg."

Kans

"Het is net een kans voor de anderen voor wie dit soort koersen het hoogste is wat ze kunnen bereiken. Voor hen is het een geschenk dat ze er niet bij zijn."

Het verwachtingspatroon rond Wout Van Aert is enorm geworden: "Wat doen we die jongen allemaal aan", aldus Michel Wuyts. "Eenmaal je op die hoogte zit, moet het doorgaan: dat is het verwachtingspatroon. Boonen en Cancellara weten dat ook."

Stoten zien

"Je bent het nu gewoon", aldus De Cauwer. "Je spreekt normaal over zaken als Van Aert die Milaan-San Remo wint. Dat is niet gewoon, dat is fantastisch. Dat blijft fantastisch."

De analisten zijn dan ook duidelijk over wat er in het voorjaar allemaal zou kunnen gebeuren: "In Roubaix kunnen we van Wout en Mathieu stoten zien die we in geen jaren gezien hebben."