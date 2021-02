Cant sluit seizoen af met mooie tweede plaats in Oostmalle: "Hoop dat crossen zonder publiek gedaan is nu"

Sanne Cant kan tevreden terugkijken naar de laatste cross van het seizoen. De Belgische kampioene slaagde er niet in om te winnen maar werd wel mooi tweede. Ze besefte achteraf dat de tweede plaats zeer mooi was.

De zege in Oostmalle was voor Denise Betsema, een halfuur later kwam Sanne Cant als tweede over de meet. In de cross kon Cant het tempo van Betsema niet volgen en moest ze de Nederlandse laten rijden. "Ik maakte een klein, stom foutje op een bergje en verloor enkele seconden. Vanaf dan was ze weg", herinnert Cant zich.

"Mijn start was ideaal en ik kon goed mijn eigen tempo rijden maar dat was niet genoeg. Ik denk dat tweede het hoogst haalbare was vandaag. Ik heb genoten van de laatste cross van het seizoen. Ik ben blij dat het crossen zonder publiek achter de rug is. Hopelijk is het in september opnieuw zoals vroeger", besluit ze.