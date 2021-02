Jasper Stuyven verkent woensdag met Trek-Segafredo parcours van Omloop

Jasper Stuyven begint zaterdag aan de 76ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad zonder ook maar één kilometer wedstrijd in de benen.

Woensdag verkent hij met zijn team het parcours. "Ik denk dat Jasper Stuyven met een pak vraagtekens achter zijn naam aan de start van de Omloop staat. Vorig jaar nog reed Stuyven de Challenge Mallorca en de Ronde van de Algarve. Nu staan er nul wedstrijdkilometers op zijn teller", zegt sportdirecteur Luc Meersman.

"Wij starten zaterdag ook nog met Mads Pedersen en Edward Theuns. Voor de rest zijn ook Ryan Mullen, Jakob Egholm, Charles Quarterman en Alex Kirsch van de partij. Dat zevental staat ook op de planning voor Kuurne-Brussel-Kuurne daags nadien. We zullen tactisch kunnen schuiven naarmate de wedstrijd vordert. Theuns was goed de afgelopen koersen en Pedersen is ook nooit te onderschatten."

"Wat betreft de verkenning zullen we er wellicht aan beginnen net na de bevoorradingszone in de buurt van Welden en Nederename. De Katteberg zal woensdag de eerste helling van de dag worden. En dan trekken we door tot in Ninove. De laatste passage aan de Haaghoek is altijd heel gevaarlijk, maar nu is er een nieuw stukje in aanloop naar de Molenberg. Vanaf de Wolvenberg kan je bijna niet recupereren alvorens je de Molenberg optrekt. Een strook van 10 kilometer is dat. Net daarom vind ik een verkenning wel nodig. Je ziet wat komt en in koersen als de Omloop is dit altijd best meegenomen.”