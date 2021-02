Geen van Aert in de Omloop: "Heel spijtig, ik snap dat niet" en "Die twee kunnen alles winnen"

Wielerlegende Roger De Vlaeminck blikt vooruit op het wielervoorjaar waarin van Aert en Van der Poel alles kunnen winnen.

“Allee. Eindelijk hebben ze het ook gezien. Hoelang zeg ik dit nu al? Vijf jaar?”, vertelt De Vlaeminck aan Het Nieuwsblad. “Nu moeten ze niet afkomen. Ik zag het als ze twintig jaar waren. Die twee kunnen alles winnen. Het zijn de besten van de wereld.”

Het wordt een druk jaar, met de klassiekers, de Spelen, de Ronde van Frankrijk en nog een WK ook. “Weet je wat ze moeten doen? Af en toe er eens een week tussenuit. Geen koersen, eten wat ge graag eet, en elke dag vijftig kilometer op souplesse. Zo deed ik dat ook twee keer per jaar. Een coureur wordt niet fysiek moe, hij wordt moe in zijn hoofd. Maar ik rustte dan een dag of acht, at een paar keer frieten, en dan stond ik er weer.”

Van Aert is er wel niet bij in de Omloop. “Heel spijtig. Ik snap dat niet. Ik deed vroeger ook vijftien crossen. Waarom zou je dan de Omloop niet kunnen rijden? Ik won de Omloop en reed de dag nadien zelfs nog een cross: tweede in Overboelare. Weet je wat het probleem is? Er zitten te veel mensen tussen die er niks van kennen.”