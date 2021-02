Alaphilippe rijdt op zijn eentje op Omloop-parcours, Gilbert verkent met zijn ploeg en Van Avermaet doet hetzelfde

Ook donderdag werd er op het parcours van de Omloop gereden, door Julian Alaphilippe onder andere. Overal waar die aan de start komt, zijn er wel verwachtingen. Dan is het wel handig om even te verkennen. Dat deden ook Gilbert en Van Avermaet eens.

De verkenning met de ploeg van Deceuninck-Quick.Step vond eigenlijk woensdag al plaats. Toen was de wereldkampioen er nog niet bij. Alaphilippe was dan nog niet in België. Gevolg was dat hij voor zijn verkenning een dag later op zichzelf was aangewezen. Zo kon de Fransman al overal zijn eigen tempo kiezen. Afwachten of hij dat zaterdag ook aan de rest van het peloton kan opleggen.

Ook de renners van Lotto Soudal gingen donderdag verkennen. Enkel Tim Wellens werd niet gespot op het parcours van de Omloop, dus was Philippe Gilbert de 'leader of the pack'. Vooral Wellens heeft zijn zinnen op de Omloop gezet. Gilbert eindigt er meestal ook behoorlijk dicht en mag als wisselkopman ook nooit onderschat worden.

© photonews

Greg Van Avermaet had eerder in de week ook nog geen tijd om met AG2R een verkenning te houden, na de wedstrijden die hij betwiste in Frankrijk. Als tweevoudig winnaar kent hij de wegen van de Omloop als geen ander. Hij laat toch niets aan het toeval over en reed donderdag ook nog een keertje over de kasseien uit deze wedstrijd.