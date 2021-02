Naesen grapt in aanloop naar openingsweekend en wil komaf maken met Tiegemberg: "Dat Van der Poel maar oppast"

De historie tussen Oliver Naesen en de Tiegemberg, het begint stilaan een eigen leven te krijgen. Nu is er zelfs al een Naesen-protocol met verwijzing naar die helling. Daarom benieuwt het tijdens het openingsweekend vooral wat Naesen in Kuurne-Brussel-Kuurne gaat doen.

Vier jaar geleden zei Naesen dat als je gelost wordt op de Tiegemberg, je maar beter kan stoppen met koersen. En jawel, tijdens de E3 moest hij prompt passen op de 'Tiegem'. Die verhaaltjes, zoals het protocol in Kuurne-Brussel-Kuurne, moet hij er sindsdien bijnemen. "Ongelooflijk dat die mannen van Kuurne dat in hun reglement hebben opgenomen. Machtig. Achja, dat moet kunnen. Het is aan mij om er komaf mee te maken."

Dat wil Naesen nu echt wel eens doen en zondag is zijn kans. Een sterke passage op de Tiegemberg zou meer dan ooit in het oog springen. "Dat Van der Poel maar oppast, want als de koers het toelaat, ga ik er daar een ei op geven. Dan zal het wel gedaan zijn met die grapjes", lacht Naesen.

RUSTIGE VAN AVERMAET

Het is voor het eerst dat de voormalige Belgisch kampioen aan het openingsweekend begint met Van Avermaet als ploegmaat. Is er iets van Van Avermaet ddat hem verrast heeft? "Dat hij zo superrustig is tijdens de koers. Terwijl ik hem bij CCC soms gespannen zag rondrijden."