HERBELEEF: Alaphilippe blijft niet voorop maar Ballerini schenkt Deceuninck-Quick.Step zowaar succes in de sprint

Julian Alaphilippe was de man naar wie iedereek keek in de Omloop en op zijn demarrage had ook niemand een antwoord. Voorop blijven lukte echter niet voor de wereldkampioen. Het werd zo zowaar een sprint, maar Deceuninck-Quick.Step won toch. Ballerini was veruit de snelste. Herbeleef het hieronder.

FINISH: Sénéchal begint aan de laatste vijfhonderd meter, met Ballerini in zijn wiel. Die lanceert dan zijn sprint. Vanmarcke zit ook op de eerste rijen, maar Ballerini sprint de rest uit het wiel en wint de Omloop! NOG 1 KM: Kristoff rijdt lek, die gaat niet winnen! Er zijn ook nog valpartijen genoteerd. NOG 2 KM: Ze zijn aan de slotkilometers bezig, een groepssprint komt eraan in de Omloop. NOG 5 KM: We gaan zowaar echt sprinten met een hele groep. Ook een Laporte kan er straks dichtbij zijn. NOG 8 KM: Alaphilippe gaat nu nog werken voor zijn sprinter, een beetje zoals in de Provence. NOG 11 KM: De hele meute is nog bijeen. Gaan we naar een sprint? Kristoff, Coquard en Ballerini zijn bijvoorbeeld nog mee. NOG 14 KM: Zorgt de Bosberg nog voor een schifting? Moscon neemt toch wat lengten. NOG 17 KM: Moscon komt als eerste boven, maar een heel pak renners volgt nog. NOG 17 KM: Totale hergroepering! Maar nu de Muur op! NOG 19 KM: Alaphilippe ziet de achtervolgers aansluiten. Eigenlijk zit alles nog op een zakdoek! NOG 22 KM: Ook het peloton is maar een dikke halve minuut verwijderd van de leider. Op naar de Muur. NOG 24 KM: Alaphilippe heeft een kleine 15 seconden. Door de val van Stybar kan het ook weer een ander verhaal worden. Het is toch nog niet gereden. NOG 26 KM: Van Avermaet heeft nog een poging gedaan, maar tevergeefs. Stybar is gevallen bij de achtervolgers. NOG 28 KM: Gaat Alaphilippe er een solo van dertig kilometer van maken? Op zijn explosiviteit heeft niemand een verhaal. NOG 31 KM: Demarrage van Alaphilippe op de Berendries! Wie kan volgen? Voorlopig niemand... NOG 34 KM: Lotto en Trek-Segafredo hebben de boot gemist. Deceuninck-Quick.Step heeft met Stybar een ex-winnaar mee. Ook mee vooraan: Arjen Livyns, bezig aan een sterk seizoensbegin, en Pidcock. NOG 36 KM: De naam die we wel missen in de kopgroep is die van Tim Wellens. NOG 38 KM: Voor een goede orde: van de vroege vlucht is geen sprake meer. De kop van de koers is het groepje Alaphilippe, veertien renners sterk. NOG 40 KM: Alaphilippe trekt al eens door. Een achttal renners volgen, onder andere Van Avermaet, Vanmarcke, Trentin en Ballerini. NOG 44 KM: Lampaert is weer aangesloten bij het peloton. Die moet nu nog wel vooraan geraken voor ze aan de Molenberg beginnen. NOG 47 KM: Het gaat niet lang meer duren of de vluchters worden ingerekend. NOG 50KM: De leiders hebben nog een voorsprong van een veertigtal seconden. Laat de finale maar beginnen! EERSTE WEDSTRIJDDEEL: Kenny De Ketele werd opgetrommeld bij Sport Vlaanderen-Baloise omdat Robbe Ghys een hoogrisicocontact had en ging dan maar mee in de ontsnapping. De Backer, Gibbons, Federov en Louvel vergezelden De Ketele. Dat kwintet kreeg aanvankelijk heel wat speelruimte, liefst acht minuten. Toen die kloof gereduceerd werd, begon Rutsch aan een rush. Die ging tussen de kopgroep en het peloton rijden, maar waaide vanzelf terug. Er vonden ook al heel wat schermutselingen plaats vanwege valpartijen. Ook Lampaert kwam ten val vlak voor de finale. Voorts zijn de grote namen wel heelhuids doorheen de finale geraakt. VOORAF: De Omloop, dat is vanuit Vlaanderen bekeken het échte begin van het wielerseizoen. Het eerste luik van het Vlaamse openingsweekend ook. Vorig jaar won Jasper Stuyven, wie volgt hem op? De grootste favorieten zijn Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Greg Van Avermaet. Een heel pak andere namen komen echter ook in aanmerking voor winst. Wie haalt het?