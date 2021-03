Is de derde etappe van Parijs-Nice een prooi voor Victor Campenaerts? "Kans bestaat dat andere aanpak voor minder resultaat zal zorgen"

De derde etappe in Parijs-Nice is voer voor de tijdrijders, want er staat een korte tijdrit van 14,4 kilometer op het programma. Uiteraard is het uitkijken naar renners als Primoz Roglic, maar ook naar Victor Campenaerts wordt er gekeken.

Toch ziet Victor Campenaerts zichzelf niet als één van favorieten voor de dagzege. "Ik heb de voorbije winter veel op de kasseien getraind en ook op interval. Ik heb minder tijd gestoken in het tijdrijden", legde onze landgenoot uit bij Sporza. "Ik zal uiteraard mijn uiterste best doen, maar de kans is bestaande dat de andere aanpak voor een minder resultaat zal zorgen. Mijn ambitie is niet de overwinning", aldus de Belgische renner van Team Qhubeka-ASSOS.