Jonge Zwitser maakt indruk met knappe ritzege in Parijs-Nice: "Ik heb laten zien waar ik toe in staat ben"

Dinsdag werd in Parijs-Nice een tijdrit afgewerkt en de zege was verrassend voor de jonge Stefan Bissegger. De Zwitser haalde het met minder dan een seconde voorsprong op de Fransman Cavagna .

Stefan Bissegger heeft indruk gemaakt in Parijs-Nice. Hij won namelijk verrassend de tijdrit van dinsdag door net iets sneller te zijn dan Cavagna. Roglic eindigde op de derde plaats op zes seconden van de 22-jarige Zwitser.

Uiteraard was Bissegger zeer tevreden. "Ik heb laten zien waar ik toe in staat ben. Deze tijdritten zijn wel iets voor mij. Nu mag ik in de gele trui starten en het is een droom die uitkomt. Ik kijk uit naar morgen", vertelde de Zwitser van EF Education-Nippo en staat te lezen bij Wielerflits.