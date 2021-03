Lefevere en Lelangue over kansen van 'Phil': "Blijf Gilbert bewonderen" en "Anders koersen dan vijf en tien jaar geleden"

Winst voor Gilbert in Milaan-Sanremo zou naast zichzelf vooral John Lelangue plezieren, de General Manager van Lotto die al met hem samenwerkte bij BMC. Ook zijn vorige baas, Patrick Lefevere, zou Gilbert de zege in La Primavera zeker gunnen.

Beiden schetsen in HLN de kansen van Gilbert. "Schrijf Phil nooit af. Hij is niet meer zo explosief en heeft zijn leeftijd tegen, maar hij compenseert dat met ervaring, parcourskennis en motivatie. Zijn knie is in orde en hij heeft in Parijs-Nice intensiteit gekweekt", is Lelangue hoopvol. "Het feit dat hij vlot de 250 kilometer kaap 'passeert' en dat de druk binnen de ploeg over verschillende schouders kan worden verdeeld, zijn troeven."

© photonews

Wel zal het niet kunnen zoals in zijn jongere agen. "Hij moet anders koersen dan vijf en tien jaar geleden. Maar er moeten toch genoeg bondgenoten te vinden zijn om te anticiperen en niet met Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe naar de finish te gaan?"

"In 2019 had hij een groot aandeel in de zege van Alaphilippe", herinnert Lefevere zich. "Gevangen in de ploegtactiek? Dat was inderdaad een beetje zo. Maar voor hetzelfde geld was het in zijn voordeel uitgedraaid." Het blijft voorlopig bij jagen op die zege. "Ik blijf Gilbert bewonderen. In Parijs-Nice zag ik toch weer een paar 'moves' van hem, die me doen denken: mmm, hij is goed."

© photonews

Dat mag ook niet verbazen. "Hij weet perfect wat hij moet doen om klaar te zijn. Zolang hij blijft koersen op het hoogste niveau, maakt hij een reële kans." Ook tegen de Grote Drie? "Misschien geraakt hij met een beperkte groep over de Poggio. Daaris hij niet traag, hé. Zeker niet na 300 kilometer. Of houden Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe té weinig pionnen over die bekwaam zijn om een gat te dichten en wordt het man-tegen-man."