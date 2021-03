Pidcock rijdt Sanremo: "Geeft Tom vertrouwen dat hij Mathieu in Gavere wist te verslaan, maar vergelijking gaat niet op"

Tom Pidcock imponeerde al sinds zijn overstap naar Ineos, onder andere in de Strade Bianche. Met Milaan-Sanremo komt er een volgende Italiaanse eendagskoers van formaat aan. Wat kan Pidcock in een Monument tegen de grote jongens?

Een vraag waar hij misschien zelf geen antwoord op heeft. Trainer Bogaerts legt zijn poulain alvast niet te veel druk op. En tegelijkertijd is er een stiekeme hoop. "Met een talent als Tom Pidcock kun je niets uitsluiten", zegt Kurt Bogaerts aan Sporza. "Ook nu is de ambitie weer om te leren en slim te koersen, zoals hij in de Strade deed. Dat neem je mee in je ontwikkeling."

Wie zaterdag wil winnen, moet meer dan waarschijnlijk voorbij Mathieu van der Poel. Tom Pidcock verstaat de kunst om dat klaar te spelen. "Het geeft Tom ook vertrouwen dat hij Mathieu in Gavere wist te verslaan, met overtuiging dan nog. Er zijn niet veel renners die dat kunnen zeggen. Het geeft ons ook vertrouwen dat we het juiste pad bewandelen met Tom voor zijn ontwikkeling."

PURE KRACHT

Al is er langs de andere kant ook realisme. "De vergelijking tussen Tom enerzijds en Wout en Mathieu anderzijds gaat op de weg niet op. Zij zijn veel zwaarder gebouwd. Als het op pure kracht aankomt, zal Tom op een gegeven moment op zijn limieten botsen."