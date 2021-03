Deceuninck-Quick.Step komt met update: valpartij in Nokere Koerse leidt dan toch niet tot operatie

Deceuninck-Quick.Step zag in Nokere Koerse twee renners betrokken geraken bij een valpartij. Mark Cavendish kon de koers gewoon uitrijden, bij Jannik Steimle was het erger gesteld. De Duitser liep verschillende breuken op, maar zal toch niet geopereerd worden.

In een eerder bericht was er wel sprake van een operatie. Een nieuwe update van Deceunick-Quick.Step brengt aan het licht dat er voor een andere aanpak zal gekozen worden. Gezien de specifieke breuken in zijn schouder zal Steimle niet onder het mes gaan.

Tot dat besluit is een medisch team gekomen nadat de renner verder onderzocht werd in het AZ van Herentals. Hij werd naar dat ziekenhuis verplaatst nadat hij de eerste zorgen kreeg in het ziekenhuis van Oudenaarde na zijn valpartij in Nokere Koerse.

VOORZICHTIGE AANPAK

Met de behandeling van Steimle zal nu wel eerder voorzichtig omgegaan worden. Hetzelfde geldt voor de revalidatie. Er is nog geen tijdslijn bepaald om naar zijn herstel toe te werken.