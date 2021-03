Chris Froome blijft vertrouwen in zichzelf hebben: "Het is een proces"

Na een matige UAE Tour was Chris Froome na een stage op Tenerife terug in het peloton. Hij liet ook in de Ronde van Catalonië nog geen geweldige indruk.

Maandag werd Froome 96ste op meer dan 8 minuten. Ook dinsdag eindigde hij op meer dan 2 minuten van winnaar Rohan Dennis. "Bij elke stage en competitiedag moet ik gewoon het proces volgen", vertelt Froome aan Cyclingnews. "Hopelijk bereik ik mijn doel.” Froome heeft het nog altijd lastig met de gevolgen van zijn zware val in juni van 2019. "Het is een lange weg, maar ik bewaar het vertrouwen. Of ik mijn topvorm nog kan halen? Het is onmogelijk om dat te zeggen. Ik kan er geen tijd of datum op kleven." "Mijn team is alleszins geweldig", vertelt Froome over zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. "Natuurlijk wil ik klaar zijn voor de Tour, maar ik moet het proces gewoon blijven vertrouwen."