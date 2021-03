Komt Dupont straks Philipsen tegen richting finish? "Algemeen geweten dat hij redelijk gevaarlijk is in de sprint"

Wat als Timothy Dupont en Jasper Philipsen verwikkeld geraken in een sprintduel om de zege in Brugge-De Panne? In Nokere Koerse werd Philipsen gedeclasseerd omdat hij de deur dicht deed voor Amaury Capiot, wat de rappe man van Alpecin-Fenix op kritiek van Dupont kwam te staan.

Dupont en zijn teammaats bij Bingoa-Wallonie Bruxelles zijn al sinds het seizoensbegin uitstekend bezig. Wielerkrant vroeg hem bij de start in Brugge naar een verklaring. "We hebben van in de winter echt wel goed gewerkt met de ploeg. Ik denk wel dat iedere ploeg dat doet, maar er zat van in het begin een goede flow in."

Heerlijk als je zo een nieuw seizoen kan aanvatten. "We waren in de eerste koersen echt gemotiveerd om iets te tonen. Ikzelf ook, want het is een nieuwe uitdaging voor mij. Dat pakte meteen uit met een overwinning, dat is wel supergoed."

Het is altijd mooi meegenomen als je meteen kunt winnen

Dupont knalde inderdaad al snel naar winst in de Ster van Bessèges. "Het is altijd mooi meegenomen als je meteen kunt winnen. Het vertrouwen van de ploeg is er, iedereen is gemotiveerd. Dan volgt de rest." Dupont is dan ook kopman voor de ploeg in Brugge-De Panne. "Het is te zien hoe de koers verloopt, maar als het een sprint is, is het normaal voor mij."

Kijkt hij uit naar een sprintduel met Jasper Philipsen? "Hehe. Geen commentaar", lachte Dupont. "Het is algemeen geweten dat hij redelijk gevaarlijk is in de sprint. Maar er gebeuren zoveel dingen in de sprint dat je het daarop ook niet alleen moet afrekenen." Die sprint, die komt er in De Panne? "Het zal niet het voltallige peloton zijn, maar ik denk wel dat we met een grote groep naar de meet gaan."