Van Aert wil zich aansluiten bij lijstje met kampioenen en gunt Wynants mooi afscheid: "De druk is er altijd"

Velen zien in hem dé topfavoriet in de Ronde: Wout van Aert. Kan hij de hoge verwachtingen waarmaken? Van Aert heeft in het verleden alleszins bewezen wel met de druk om te kunnen. Winst zou een groots moment in zijn carrière betekenen.

Wout van Aert moet zowat de meest gesolliciteerde wielrenner uit het peloton zijn dezer dagen. "Dit is de grootste koers in België en de Belgische favorieten krijgen veel aandacht. De druk is er altijd. Ik vat de koers aan zoals altijd." Kan dit een cruciaal moment in zijn loopbaan worden? "Zo probeer ik er niet naar te kijken, dan leg je er wel erg veel druk op."

Ten slotte is Van Aert nog altijd maar 26. "Ik denk dat ik nog veel kansen in de Ronde zal krijgen. Vandaag is ook een mooie kans om te winnen." Het is wel een meerwaarde om te beschikken over de vorm die hij al demonstreerde. "Ik denk dat iedereen voorbereid is om hier op zijn best te zijn", blijft Van Aert er nuchter bij.

MOOI LIJSTJE

Gent-Wevelgem heeft hij al op zak. De namen die zowel die klassieker als de Ronde van Vlaanderen in hetzelfde jaar konden winnen, zijn niet min. Dat zijn mannen als Godefroot, Vanderaerden, Sagan. "Ik wil me daar graag bij aansluiten. Dat is een mooi lijstje."

Gaat de ploegtactiek de doorslag geven? "Dat is altijd bepalend, het is nu eenmaal een ploegsport. Ik heb jongens bij mij die alles gaan geven en zich helemaal voor mij gaan leegrijden. Dat geeft wel vertrouwen." Eén van die ploegmaats is Maarten Wynants, die zijn laatste koers rijdt. "Dat is wel bijzonder."

ANDERE DIMENSIE

Normaal ging diens actieve wielercarrière één week langer duren. "Door het uitstel van Parijs-Roubaix heeft de Ronde nog een andere dimensie gekregen voor hem. Ik heb er vertrouwen in dat hij nog één keer alles gaat geven en ik hoop dat hij ervan kan genieten."