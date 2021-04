Na de deal met Evenepoel voor vijf jaar: "Denk dat Patrick Lefevere de eitjes in het mandje heeft"

Door Evenepoel voor nog vijf jaar vast te leggen, is Patrick Lefevere verzekerd van zijn kopman voor de grote ronden in de toekomst. Betekent dit ook dat Lefevere rond is met zijn sponsors, om eventueel het budget nog naar omhoog te trekken?

"Ik denk dat Patrick de eitjes in het mandjes heeft en dat hij safe zit", zegt Dirk De Wolf in Extra Time Koers. "Om anders iemand vijf jaar een contract te geven... Het is nu ook niet dat Remco aan het minium rijdt." Heeft Bakelants al iets opgevangen? "Neen, maar ik denk ook wel dat het in orde is. Het is een heel mooi verhaal om u als sponsor aan te binden."

Lefevere heeft volgens hem ook goede argumenten om sponsors te overtuigen. "In die vijf jaar is het project toch om minstens één keer de Tour te proberen winnen, veronderstel ik. Als je die foto's van Eddy Merckx ziet die met Molteni de Tour won, dat is zelfs nu nog publiciteit. Dat kun je gewoon terug uitbrengen."

FAVORIET

Axel Merckx tempert de euforie toch enigszins. "Er zijn nog andere jongens die ook niet stilzitten, ook internationaal. Favoriet zijn is moeilijk. Als je wint als favoriet, vindt iedereen dat normaal. Als je niet wint, is het dan een verrassing."

Zijn vader gelooft wel in Remco en hoopt vooral dat het goedkomt. "Hij kan tijdrijden, hij kan bergop rijden. Je moet ook zien: hij zal natuurlijk tegenstanders hebben. Pogačar is ook nog niet oud." De Wolf gaat akkoord. "We gaan nog plezier beleven, maar het zal soms moeilijk zijn."