Trek-Segafredo komt met primeur: Nibali rijdt mee in de Giro

Vincenzo Nibali rijdt mee in de Giro d'Italia, dat laat zijn ploeg weten via de kanalen op sociale media. Trek-Segafredo is natuurlijk blij dat het kan rekenen op de ervaring van de Italiaan. Nibali geeft echter wel aan nog last te hebben van zijn pols...

Vincenzo Nibali rijdt mee in de Giro, goed nieuws dus voor de Italiaan en zijn Amerikaanse ploeg. Vorige maand kwam de 36-jarige renner op training ten val waardoor hij naar het ziekenhuis moest. Het verdict: een gebroken pols. Dat was een bittere pil voor de ronderenner en zijn aanhang, maar nu gaat het dus al een pak beker met de Italiaan.

Nibali won al twee maal de Ronde van Italië, een keer in 2013 en een keer in 2016. Ondanks dat de renner van Trek-Segafredo aan de start komt in de Giro, gaf hij vorige vrijdag nog aan last te hebben van zijn pols. Afwachten dus wat hij in deze editie van de Giro kan betekenen…