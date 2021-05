'Snelcursus Peter Sagan verslaan' gewenst voor sprinters in de Giro: "Het is moeilijk, maar niet onmogelijk"

In de sprintersritten in de Giro zullen straks heel wat renners zich geroepen voelen. Ene Peter Sagan rijdt ook wel mee. Die valt misschien niet te beschrijven als pure sprinter, maar is nog altijd heel snel aan de meet en voelde zich vorig jaar in de Giro in zijn sas.

Tegen hem zullen mannen als Andrea Pasqualon dus ook moeten opboksen. Renners die een goede sprint in de benen hebben en meestal het moeten stellen met een ereplaats, maar dromen van die grote triomf. Sagan heeft met twee sprintzeges dit jaar alvast bewezen dat hij nog altijd rap is.

GROTE KAMPIOEN

Kan iemand als Pasqualon hem dan kloppen in een sprint in de Giro? "Dat zou ik niet weten. Peter is een grote kampioen. Dat heeft hij de vorige jaren al bewezen en ook vorig jaar nog in de Ronde van Italië. Als hij in zijn element is, kan hij echt laten zien dat hij een kampioen is", beseft de sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert.

Toch zegt hij op de persconferentie voorafgaand aan de Giro in zijn kansen te geloven. "Het is heel moeilijk om hem niet te kloppen, maar niet onmogelijk. Ik zal moeten anticiperen op zijn snelheid. Eventueel door mee te gaan in een ontsnapping of op een andere manier. Maar ik zal in elk geval anticperen."