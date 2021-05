Caleb Ewan broedt op een groot plan: "Hij heeft dat zelf voorgesteld"

Caleb Ewan wil dit jaar in elke grote ronde een rit winnen, een plan dat hij volgens ploegleider Marc Sergeant zelf gemaakt heeft.

Caleb Ewan wil dit seizoen in elke grote ronde een rit weten te winnen. “Hij heeft dat zelf voorgesteld”, zegt ploegleider Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. “En we zijn hem daar graag in gevolgd.”

Een gemakkelijke opdracht wordt dat zeker niet. Niet voor de ploeg, maar ook niet voor een renner. “Als ploeg is het sowieso heel moeilijk om een rit in de drie grote ronden te winnen, laat staan als renner. Maar met Calebs sprintkwaliteiten is het niet onmogelijk. Publicitair zou het een heel mooie stunt zijn. Je merkt ook aan alles dat hij er heel erg mee bezig is.”

De Giro uitrijden is alvast niet de bedoeling. “Hij wil alleszins nog een tweede ritzege. Komt die er snel en wordt het dan lastig, is het mogelijk dat hij vroeger afhaakt. Zo niet is het een optie om te stoppen na de vlakke rit op dag dertien.”