Philippe Gilbert maakt programma van juni bekend, zondag is hij weer in koers

Philippe Gilbert maakte op Twitter zijn programma voor de maand juni bekend. Hij start zondag in de Elfstedenronde die vorig jaar niet gereden werd door de coronacrisis.

De renner van Lotto Soudal neemt daarna ook nog deel aan de Baloise Belgium Tour (9-13 juni) en het BK op de weg (20 juni) in Waregem.

Gilbert, 38 ondertussen, hoopt tegen dan klaar te zijn voor deelname aan de Tour de France. Die start op 26 juni in Brest.

After a few intense training weeks, happy to race on Belgian roads again soon! 🔜🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/QPEyQ4EAe3