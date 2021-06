Alaphilippe met heel wat ruggensteun naar Zwitserland: "Hij kan de race controleren"

De Ronde van Zwitserland begint zondag. En op de startlijst staat alvast heel schoon volk. Ook Deceuninck - Quick-Step wil er het beste van maken.

Julian Alaphilippe is het speerpunt van de selectie, maar met Cattaneo en de jonge Mauri Vansevenant kan er ook op andere renners gemikt worden.

Hodeg kan er staan in de sprints, met Declercq, Steimle en Devenyns zijn er ook tempobeulen aanwezig in Zwitserland.

Zware koers

"Het is een zware koers, met veel klimmetjes. Een van de moeilijskte races van een week", is sportdirecteur Rik Van Slycke duidelijk. "Julian is onze kopman."

"Met Mattia, Dries en Mauri - maar ook met Tim, die de race kan controleren wanneer nodig - hebben we heel veel steun voor hem."