Valverde beschikt op 41ste nog altijd over perfecte timing en enorme versnelling: "Elke overwinning is speciaal"

Zo'n sprint bergop, het is altijd al iets voor Alejandro Valverde geweest. Op je 41ste heb je echter normaal niet meer die snelheid van weleer, maar op Valverde lijkt maar geen slijt te komen. De Spanjaard bleef de Ineos-garde de baas in de zesde rit van de Dauphiné.

"Ik ben zo blij", geniet Valverde van zijn tweede overwinning van het seizoen. "Eerst en vooral moet ik mijn ploegmaats danken en feliciteren. López vroeg me via de radio: "Moet ik volle bak gaan, zodat nieman kan aanvallen?" Ik zei: "Doe maar." Hij was ongelooflijk."

NIET TWIJFELEN

Er was stevige concurrentie voor de ritzege in Le-Sappey-en-Chartreuse, maar Valverde speelde het toch maar mooi klaar. "Ineos reed een hoog tempo voor de sprint, maar zodra Geraint Thomas niet meer vol ging, wist ik dat ik niet mocht twijfelen. Ik probeerde dicht bij Tao Geoghegan Hart te blijven en ging voluit toen ik de banner van de finishlijn zag."

Met succes. Wat betekent deze zege nu voor Valverde, in deze fase van zijn wielerloopbaan? "Elke overwinning is speciaal, zeker na alles wat ik al gedaan heb als profrenner."