Stefan Küng haalt het in eigen land en zet openingstijdrit Ronde van Zwitserland op zijn naam

Vandaag is de Ronde van Zwitserland op gang getrapt. Er stond een openingstijdrit op het programma en daarin haalde thuisrijder Stefan Küng het van zijn landgenoot Stefan Bissegger en Mattia Cattaneo.

De Zwitsers wilden zich vandaag duidelijk laten zien in eigen land, want er kwam een strijd tussen Stefan Küng en Stefan Bissegger voor de ritzege. Uiteindelijk was Küng, de Europese kampioen, net iets sterker. Hij haalde het met 4 seconden voorsprong op Bissegger.

De Italiaan Mattia Cattaneo vervolledigde het podium, maar hij eindigde op 12 seconden van Küng. Florian Vermeersch was de eerste Belg op een knappe zevende plaats. Hij eindigde op 22 seconden. Küng is uiteraard ook de eerste leider.