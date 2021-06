Egan Bernal rijdt dit jaar dan toch nog een tweede grote ronde

Door het winnen van de Giro is Bernal al geslaagd in zijn grootste doel dit jaar. Een tweede grote ronde behoort ook nog tot zijn programma. De Tour zal Bernal zoals bekend niet rijden, maar de Colombiaan trekt dit najaar wel nog naar de Vuelta.

Toen de Giro gereden werd, was het nog onduidelijk of Ineos Bernal zou selecteren voor de Tour. Bernal gaf zelf wel aan liever niet naar de Tour te gaan dit jaar. Met Carapaz en Thomas nog achter de hand menen ze bij Ineos twee kopmannen te hebben die het kunnen waarmaken in de Tour.

Dat betekent niet dat Bernal niet meer in een grote ronde te zien zal zijn dit jaar. Hij gaat deelnemen aan de Vuelta, bevestigde hij in zijn thuisland. "Ik weet niet of ik het niveau kan hebben dat nodig is om een grote ronde te winnen, maar ik zal erbij zijn", beweerde Bernal volgens Reuters.

DRIE GROTE RONDEN WINNEN

Of het nu al in 2021 kan of niet: het is wel een doel om ooit de eindzege te pakken in de Ronde van Spanje. "Mijn droom is om op een dag de Vuelta te winnen, zodat ik de drie grote ronden gewonnen heb."