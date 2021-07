Ploegdokter Vanmol geloofde steeds in terugkeer Jakobsen: "Enige dat onopgelost is, is relatie met Groenewegen"

Ook voor de medische staff, waartoe Yvan Vanmol behoort, was het bijzonder om Fabio Jakobsen opnieuw te zien winnen. De stafleden hebben er samen met de renner zelf alles aan gedaan om hem weer op dit niveau te krijgen. Prachtig als alles dan ook in zijn plooi valt.

Vanmol was er zelf niet bij in Zolder, waar Jakobsen zijn eerste zege sinds zijn terugkeer behaalde. "Maar toch was het een emotioneel moment om Fabio na zo'n moeilijke revalidatie opnieuw te zien winnen", Vanmol aan Sporza. "Zeker omdat Dylan Groenewegen eergisteren mocht juichen. Als het slachtoffer dan anoniem rondrijdt in het peloton doet dat toch pijn, maar gisteren is dat volledig goedgemaakt."

NA ELKE OPERATIE WACHTEN MET TRAINEN

Ongelooflijk dat Jakobsen dit weer kan, nadat hij bij zijn val in Polen al die ernstige letsels opliep. "Maar ik heb van bij het begin gezegd dat die voor zijn fysieke mogelijkheden niet extreem erg waren. Het was gewoon bijzonder moeilijk omdat er zoveel verschillende ingrepen nodig waren om de schade aan het gezicht en de tanden te herstellen. Na elke operatie moest Fabio opnieuw 2 à 3 weken wachten om te trainen."

SPRINTS NIET GEVAARLIJKER DAN VROEGER

Daardoor duurde de revalidatie lang, maar Vanmol verloor het geloof niet. "Ik heb nooit getwijfeld dat Fabio opnieuw renner zou worden en sprints zou winnen. Het moeilijkste voor hem was om te kunnen leven met zijn gebreken. Stap voor stap zijn die opnieuw hersteld. De grote vraag was uiteraard of Fabio zich opnieuw zou durven te mengen in de sprint. Alleen zijn die niet gevaarlijker dan vroeger, hé."

Dat moest dus ook weer goedkomen. "Als je beslist om terug te keren, moet je jezelf ook durven te mengen in de sprints. Het enige dat eigenlijk onopgelost is, is de relatie met Dylan Groenewegen. Daar moet nog aan gewerkt worden. Het blijft moeilijk om diverse redenen."