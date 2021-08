'België dingt mee naar Giro-start 2023 maar land van Sagan ligt in polepositie'

Gaat in 2023 met de Giro nog eens een grote ronde van start in België? Het kan, al zou Peter Sagan een te groot uithangbord kunnen zijn om de Ronde van Italië dat jaar niet te laten beginnen. Slovakije zou de beste papieren hebben voor de Giro-start van 2023.

Dat meldt Tuttobiciweb. Om de start van de Giro naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava te halen, moet zo'n twaalf miljoen euro op tafel gelegd worden. Daar zal dus nog over onderhandeld moeten worden. Als een akkoord gevonden kan worden, zouden de eerste drie ritten van die Giro in Slovakije plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat Peter Sagan hét grote uithangbord van die Giro zou worden. De veruit beste Slovaakse renner uit de wielergeschiedenis focuste in het groterondewerk lang op de Tour, maar reed in 2020 voor het eerst de Giro. Ook in 2021 stond Sagan aan de start van de Giro. Hij leek zich in Italië prima te amuseren en was zowel vorig jaar als dit jaar goed voor een ritzege.

OOK BELGIË KANDIDAAT

De buit is wel nog niet helemaal binnen voor Slovakije, want er zijn nog kapers op de kust. Ook België zou interesse hebben om de Giro-start te organiseren. De laatste keer dat een grote ronde vertrok in België was in 2019. Toen vond de Grand Départ in Brussel plaats. Ook Turkije en Marokko zouden kandidaat zijn om de start van de Giro van 2023 te organiseren.