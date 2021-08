Jumbo-Visma zet in op Vingegaard én Roglič: "Manier vinden om Pogačar te verslaan is grootste uitdaging"

Met Roglič in 2020 en Vingegaard in 2021 heeft Jumbo-Visma twee jaar na mekaar de nummer twee van de Tour de France in zijn rangen. Telkens heette de eindwinnaar Tadej Pogačar. Jumbo-Visma blijft de volgende jaren de strijd aangaan met Pogačar, verzekert Merijn Zeeman.

Vingegaard was de grote revelatie uit de voorbije Tour de France. Gaat hij volgend jaar opnieuw de Tour rijden? "Het is te vroeg om te zeggen wat Vingegaard zijn programma gaat zijn volgend jaar", laat sportdirecteur Merijn Zeeman in een gesprek met Cyclingnews niet in zijn kaarten kijken.

© photonews

"Laat het wel duidelijk zijn dat we al in hem geloofden", vervolgt Zeeman. "Daarom hebben we zijn contract verlengd en lieten we hem een programma met veel potentieel rijden, om hem verder te ontwikkelen als kopman. Hij was kopman in de Coppi e Bartali en schaduwkopman achter Roglič in het Baskenland en hij blijft zich maar ontwikkelen."

Het is dus wel degelijk de bedoeling om hem in de toekomst voor het klassement te laten gaan. "Het is duidelijk dat Jonas één van onze kopmannen zal zijn de volgende jaren. We weten allemaal dat de Tour de France volgend jaar in Denemarken start. We weten dus welke grote ronde hij zal willen rijden."

© photonews

Al wil dat niet zeggen dat Jumbo-Visma Roglič afschrijft als klassementsman. Integendeel. "Primož Roglič is de grote leider van onze ploeg. We hebben op de Olympische Spelen gezien wat hij kan. Ik ben er 100 procent zeker van dat zijn ambitie is om geel te veroveren. Het lijdt geen twijfel dat hij daarvoor zal vechten de komende jaren."

Of het nu met Vingegaard of met Rogličis, ze staan bij Jumbo-Visma voor één welbepaalde, moeilijke taak. "We moeten een manier vinden om Pogačar te verslaan. Dat is de grootste uitdaging voor de volgende jaren."