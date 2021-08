OFFICIEEL: Sam Bennett keert terug naar oude nest en verlaat Deceuninck-Quick.Step na twee jaar

Het is augustus en dus kunnen wielertransfers geofficialiseerd worden. Bennett verlaat Deceuninck-Quick.Step voor Bora-Hansgrohe. Dat was al een hele tijd bekend, maar is nu dus helemaal zeker. Voor zijn komst naar Deceuninck-Quick.Step reed Bennett al zes jaar voor Bora.

Patrick Lefevere heeft al meermaals laten verstaan dat hij de terugkeer van Bennett naar Bora-Hansgrohe niet begrijpt en omschreef het onlangs nog als 'vrouwen die na partnergeweld terug naar huis keren'. De relatie tussen Lefevere en Bennett verzuurde de voorbije maanden compleet, de Ier ging ook niet mee naar de Tour de France. KOPMANSCHAP In elk geval: Bennett zet door en keert terug naar Bora-Hansgrohe. "Ik heb twee geweldige jaren gekend bij Deceuninck-Quick.Step", houdt Bennett het positief in het persbericht van zijn nieuwe ploeg. "Ik heb me verder ontwikkeld, zowel op en naast de fiets, en vriendschappen gesloten die levenslang zullen duren. Toch voel ik me klaar om terug te keren en de kopman te zijn die ik wil zijn." Bennett zal bij Bora-Hansgrohe de vervanger zijn van Pascal Ackermann, die andere oorden opzoekt. "Ik ben klaar om de rol van kopman te omarmen en de ploeg vooruit te stuwen, zodat we samen kunnen winnen. Ik wens Deceuninck-Quick.Step het beste voor de toekomst." Naast Bennett komen ook Danny van Poppel, Shane Archbold en Ryan Mullen naar Bora-Hansgrohe.