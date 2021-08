Lefevere slaat mea culpa na controversiële uitspraak en gaat voortaan zwijgen over Sam Bennett

De onenigheid tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett is een eigen leven gaan leiden. Een uitspraak van Lefevere in een column in Het Nieuwsblad deed behoorlijk wat stof opwaaien. Lefevere vergeleek de terugkeer van Bennett naar Bora-Hansgrohe met vrouwen die na partnergeweld terug naar huis keren.

In een nieuwe column in Het Nieuwsblad geeft Lefevere toe dat hij daar te ver is gegaan en slaat hij mea culpa. Lefevere erkent dat de vergelijking met partnergeweld ongepast was. Zijn mening over Bennett is nog altijd onveranderd, alleen had hij dit beter op een andere manier uitgedrukt.

Patrick Lefevere geeft ook nog aan dat hij in het vervolg zijn woorden over de hele Bennett-discussie zorgvuldiger zal kiezen. Liever nog doet Lefevere er het zwijgen toe. Het ziet er dus naar uit dat de CEO van Deceuninck-Quick.Step het niet meer gaat hebben over de Ierse sprinter die volgend jaar de ploeg verlaat.

OPERATIE

Waar er voor de Tour de France nog twijfel was over de knieblessure van Sam Bennett, blijkt die nu toch van ernstige aard te zijn. Lefevere onthult dat een recente scan heeft aangewezen dat Bennett geopereerd moet worden en vervolgens drie tot vier maanden moet revalideren. De groene trui van 2020 heeft dus zijn laatste koers voor Deceuninck-Quick.Step gereden.