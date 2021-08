Wout van Aert gestart met voorbereiding op WK in Leuven

Twee weken na de Olympische Spelen is Wout van Aert begonnen met de voorbereiding op het WK.

Vandaag reed Wout van Aert meer dan 200 kilometer bij elkaar. Dinsdag vertrekt Van Aert richting het Italiaanse Livigno voor een hoogtestage.

Die moeten hem helpen voorbereiden op het najaar, met het WK in Leuven en ook nog Parijs-Roubaix op de agenda. Vooraf rijdt Van Aert nog in de Tour of Britain van 5 tot 12 september.

Het WK wordt op zondag 26 september gereden, met een rit van Antwerpen naar Leuven over 268 kilometer.