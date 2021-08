23-jarig Duits tijdrittalent zet nieuwe stap in carrière met contract van twee jaar bij B&B Hotels

Bij B&B Hotels hebben ze een 23-jarig tijdrittalent binnengehaald. 'De nieuwe Miguel', zo wordt Duitser Miguel Heidemann gepresenteerd bij de Franse formatie. Een verwijzing uiteraard naar Miguel Induráin. En dat is niet enkel omdat de nieuwste aanwinst van de ploeg dezelfde voornaam heeft.

Net als de vijfvoudige Tourwinnaar liggen de capaciteiten van Heidemann vooral in het tijdrijden. Heidemann, die sinds 2020 uitkomt voor Leonard Pro Cycling, was dit jaar al tweede in het Duits Kampioenschap tijdrijden achter Tony Martin.

Heidemann liet dus heel wat meer ervaren mannen achter zich. Hij heeft nu een contract voor twee jaar getekend bij B&B Hotels. "Mijn doel is om rittenkoersen van een week te ontdekken. Ik moet deze eerst leren kennen en bewijzen dat ik het niveau aankan. En een goede ploegmaat zijn. Nadien is er nog tijd genoeg om te zien welke resultaten ik kan ambiëren."

Naar B&B Hotels gaan, is alvast een belangrijke stap in de carrière van de 23-jarige hardrijder. "Miguel heeft alles om zich snel te integreren", maakt teammanager Jérôme Pineau zich sterk.