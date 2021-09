Ook Jakobsen puntenkoning bij Deceuninck-Quick.Step en dat is een sprookje: "Wie had dit een jaar geleden gedacht?"

Deceuninck-Quick.Step heeft opnieuw de puntenkoning in een grote ronde. Dat dit met Fabio Jakobsen lukte in de Vuelta, is echt wel speciaal. De Vuelta werd voor de Nederlandse sprinter een onverhoopt succes. Zijn groene trui is er eentje die extra blinkt.

"Kunnen finishen in Santiago de Compostela, is mijn grootste overwinning", zegt Fabio Jakobsen aan het eind van de Vuelta. "Wie had dit een jaar geleden gedacht? Toen ik dichter bij de aankomst kwam, wuifde ik naar fans die mijn naam scandeerden. Het was mooi dat ze dit deden." De oogst van Jakobsen na drie weken koers is niet min. "Een hattrick aan ritzeges en het behalen van de groene trui, is iets waar ik drie weken geleden niet eens van droomde. Dit werd mogelijk door de hulp van mijn ploegmaats." Ik ben mijn ploegmaats ongelooflijk dankbaar Jakobsen benadrukt nog eens extra hoeveel ze voor hem gedaan hebben. "Ze stonden er overal, ze hebben zich voor mij de ziel uit het lijf gereden en ik ben hen ongelooflijk dankbaar. Ik wil dankuwel zeggen aan alle betrokkenen. Dit is een sprookje."