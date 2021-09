🎥 Goedgemutste Wout van Aert dolt met concurrent bij Ineos: "Ik ben zeker dat hij anders niet gewonnen had"

Een grapje kon er wel vanaf bij Wout van Aert na de vijfde rit in de Tour of Britain. Zijn concurrent voor de leidersplaats, Ethan Hayter, sloeg een dubbelslag: door zijn ritzege werd de Brit de nieuwe leider. Van Aert kon de sprint niet betwisten nadat een val voor hectiek in het peloton zorgde.

Toen Hayter en Van Aert mekaar tegenkwamen voorbij de aankomst, ging het er hartelijk aan toe tussen de twee. Dat blijkt uit een filmpje van Ineos. "Ben je oké?" Hayter wilde weten hoe het ging met Van Aert. "Ja, ik heb de valpartij kunnen ontwijken", was het antwoord van de Belgische kampioen. Van Aert grapte vervolgens dat die valpartij wel een erg grote invloed had op de uitslag. Ook een verzorger van Ineos stond erbij. "Ik ben zeker dat hij anders niet gewonnen had", zei Van Aert tegen de man. Ook Hayter kon er wel mee lachen. Haha just joking offcourse 😬 congrats! — Wout van Aert (@WoutvanAert) September 9, 2021 Van Aert benadrukte nog eens dat het een mopje was in een reactie op het filmpje van Ineos. "Haha, ik maakte natuurlijk maar een grapje. Gefeliciteerd!"