Denise Betsema opent het veldritseizoen met zege in Lokeren, podium is volledig Nederlands

Het veldritseizoen is opnieuw begonnen! De dames hebben in Lokeren hun ding al gedaan. Betsema was daar dé renster om in de gaten te houden. Zij streed voor de overwinning tegen landgenotes Van Alphen en Van Empel. Het was Betsema die als winnares over de streep kwam.

Het was dus al Nederland wat de klok sloeg bij de dames in Lokeren zoals ook verwacht mocht worden. Het was wel duidelijk welke drie veldrijdsters een podiumplaats zouden bemachtigen. Dat zouden Betsema, Van Alphen en Van Empel worden. De enige vraag was: in welke volgorde? Betsema en Van Empel konden ook het ploegenspel spelen en dat gaf in het slot de doorslag. Zo was de overwinning in Lokeren voor Denise Betsema.