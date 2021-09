Eerste zege van seizoen betekent veel voor Iserbyt: "Draag dit op aan Jolien Verschueren en Roger Mettepenningen"

Eli Iserbyt crosste in Lokeren met de gedachten bij enkele mensen, met name bij Jolien Verschueren en Roger Mettepenningen. De overwinning in de Rapencross is voor hen. Op sportief vlak leek de veldrit in Lokeren voor Iserbyt veel op die van vorig jaar.

Ook toen was de Europees kampioen veldrijden te sterk voor de rest van het deelnemersveld en ook nu ging hij er al snel vandoor. "In de eerste ronden was iedereen op een lint aan het rijden. Ik wist dat ik daar zeker op kop moest zitten. Na een foutje van iemand anders kon ik wegrijden, maar het was geen makkelijke wedstrijd", nuanceert Iserbyt in het flashinterview. Ik kon mijn voorsprong goed controleren Toch laat het tweede deel van de wedstrijd het beste verhopen: Iserbyt kon zijn cross goed 'managen'. Blijft hij dat doen in de volgende wedstrijden, dan zullen ze sterk uit de hoek moeten komen om hem te kloppen. "Ik kon mijn voorsprong uitbouwen en goed controleren, dat is geruststellend voor volgende weken." Zijn eerste zege van het seizoen is meteen meer dan zomaar een overwinning. Het verhaal van Jolien Verschueren is welbekend. Roger Mettepenningen overleed in augustus aan een slepende ziekte. "Ik draag de overwinning op aan Jolien Verschueren en Roger Mettepenningen. Dat waren mensen uit mijn dichte omgeving."