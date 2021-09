Steels spreekt zich uit over renners Deceuninck-Quick.Step op WK tijdrijden: "Remco Evenepoel heeft het vertrouwen"

Als Remco Evenepoel een medaille verovert op het WK tijdrijden, zal dat voor zijn land zijn. Deceuninck-Quick.step leeft echter ook volop mee met wat er te gebeuren staat met op het WK. Met Evenepoel, Asgreen en Cavagna hebben ze wel een aantal kandidaat-medaillewinnaars.

Tom Steels beschrijft zijn verwachtingen voor het WK tijdrijden. "Het is een parcours dat onze jongens goed ligt. Het parcours is lang, maar niet technisch. Ze hebben een behoorlijke kans om te strijden voor een goed resultaat."

Het droomscenario is dat Evenepoel uitstekend uit de verf komt en in eigen land naar een podiumplaats kan rijden. "Remco Evenepoel heeft het voordeel dat hij op eigen bodem rijdt. Hij heeft het vertrouwen na het EK", verwijst Steels naar de bronzen medaille van Evenepoel in Trento.

© photonews

Al kan het evengoed zijn dat een buitenlander met een WK-medaille terugkeert naar Deceuninck-Quick.Step. "Kasper Asgreen is als winnaar van de Ronde van Vlaanderen gewend aan de sfeer van de koersen hier in België. Hij zal heel gemotiveerd zijn, net als Rémi Cavagna en Josef Černý."