Wout van Aert is ontgoocheld in Remco Evenepoel: "Heel jammer dat hij zoiets vertelt"

Wout van Aert is enorm teleurgesteld in de uitspraken die Remco Evenepoel eerder deze week deed.

Remco Evenepoel had in Extra Time Koers gezegd dat hij de benen had om wereldkampioen te worden, net als dat de tactiek van de bondscoach onduidelijk was.

“Ik betreur zijn uitspraken”, zegt Van Aert bij VTM Nieuws. “We vertrokken met een sterke ploeg naar het WK, met een goede ploeggeest. Volgens mij was de tactiek duidelijk, iedereen stemde toe.”

Van Aert betreurt de uitspraken van Evenepoel. “Ik kan begrijpen dat er kritiek is omdat we niet winnen. Maar dat er kritiek komt binnen de ploeg... Heel jammer dat hij zich 180 graden keert en plots zoiets vertelt.”

Of dit zonder gevolgen blijft is maar zeer de vraag. “Ik vind het niet verstandig. Heel jammer. Ik was er het hart van in dat ik het niet kon afmaken, want we hadden een heel sterke ploeg. Iedereen was oprecht teleurgesteld. En dat komt dit er nog bij... Heel jammer. Ik was heel verbaasd toen ik hem gisteravond hoorde vertellen dat de tactiek niet duidelijk was.”