Cant begint seizoen met zege en beslecht verrassend duel met Zoe Bäckstedt in haar voordeel: "Doet veel deugd"

Zeges zijn er voor Sanne Cant de laatste jaren in het veld vrij weinig. Dat ze haar seizoen meteen kon beginnen met een overwinning, is dus zeker en vast een opsteker. Sanne Cant was de beste in de cross in Meulebeke en moest zowaar afrekenen met de 17-jarige Zoe Bäckstedt.

Het was voor Cant nog maar de eerste cross van het seizoen. "De eerste wedstrijd op de crossfiets is het altijd wat aanpassen, maar technisch draaide het goed. Ik heb slechts één klein foutje gemaakt, een kleine schuiver zonder erg. Dat goede gevoel is na zo’n eerste wedstrijd het belangrijkste. Dit doet heel veel deugd", zegt de Belgische kampioene op de site van Ethias Cross. De Nederlandse toppers waren afwezig, maar dan moet je het ook nog altijd kunnen afmaken. "Vorig jaar lukte het elke keer net niet in de wedstrijden waar ik naar voren geschoven werd als favoriete. Of ik veel druk voelde? Ze kijken al vijftien jaar naar mij. Dat was dus niet nieuw voor mij. Als ze ervan uitgaan dat je zal winnen, dan zijn het vaak wel de moeilijkste crossen. Het is dan ook een opluchting dat het mij gelukt is." Goede start geeft moed voor rest van het seizoen Wat de omstandigheden ook waren, een blik op de statistieken zegt ons dat de nul van de tabellen is voor Cant. "We zijn vier crossen ver en ik heb er al eentje op zak. Dat pakken ze mij niet meer af. Die goede start geeft veel moed voor de rest van het seizoen."