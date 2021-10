Sven Nys zag val van zoon Thibau niet gebeuren: "Andere keren door acrobatentoeren"

De sleutelbeenbreuk van Thibau Nys zag vader Sven niet live gebeuren. Hij stond in de materiaalpost toen Thibau viel.

Een ploegleider verwittigde Sven Nys dat Thibau was gevallen. “Iemand heeft mijn taken overgenomen en ik ben tot bij Thibau gegaan. Onze dokter Jan Mathieu was op dat moment gelukkig al ter plaatse”, zegt Sven Nys aan Het Nieuwsblad.

Het is de vierde sleutelbeenbreuk voor Thibau Nys. “Vaak door acrobatentoeren uit te halen op een berg of zo. Dit is de eerste keer dat het hem overkomt als renner. De eerste keer ook dat hij geopereerd moet worden.”

Het is niet zijn eerste, maar zal ook zijn laatste zeker nog niet zijn. Op de weg zijn renners vaak snel terug, maar in het veldrijden is dat anders.

“Ik kan er op dit moment geen termijn opplakken. Het belangrijkste is nu dat de operatie goed verloopt en dat Thibau goed herstelt. We gaan geen risico nemen om te snel in competitie terug te keren”, besluit vader Sven.